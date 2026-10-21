МИД Беларуси открыл прием заявок на аккредитацию зарубежных СМИ для работы на ВНС
МИД Беларуси открыл прием заявок на аккредитацию представителей зарубежных СМИ для работы на Всебелорусском народном собрании, которое состоится 17-18 декабря.
Если нет постоянной аккредитации:
Необходимо пройти стандартную процедуру оформления временной аккредитации на сайте Министерства иностранных дел Беларуси. В поле "Дополнительная информация" обязательно указать "ВНС 2026". Крайний срок подачи заявки - до 18:00 31 октября 2026 года.
Если есть действующая постоянная аккредитация при МИД:
Нужно до 18:00 31 октября 2026 года отправить заявку на электронную почту. Заявка составляется в произвольной форме, тема письма - "Аккредитация на ВНС 2026". В тексте письма следует указать:
· ФИО журналиста;
· дату рождения;
· номер аккредитационной карточки;
· название СМИ;
· должность;
· контактные данные.
Аккредитованные журналисты получат информацию о плане и графике работы СМИ на ВНС дополнительно.