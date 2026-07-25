МИД Беларуси подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми

МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, произошло 25 июля.



Жертвами ДТП стали женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой тяжести были доставлены в батумские больницы. На данный момент 5 пострадавших все еще остаются в стационарах.



Посольство Беларуси в Грузии поддерживает связь с родственниками погибших и готово оказать им помощь. Белорусский консул направилась в Батуми и будет находиться там для координации помощи нашим гражданам.