МИД Беларуси вручил ноту протеста Украине после атаки дрона на автобус с детьми

МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу террористической атаки, которая была совершена накануне в Брянской области. В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста. Беларусь также будет добиваться жесткой международной реакции на совершенное преступление

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Безусловно, эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским загранучреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ. Перед дипломатами поставлена задача в приоритетном порядке довести до сведения стран аккредитации, а также международных организаций исчерпывающую информацию о произошедшем 17 июня. Речь идет о целенаправленном ударе украинского боевого беспилотника по гражданскому автобусу, который перевозил белорусских детей. Это не военный объект, не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние.