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МИД Беларуси вручил ноту протеста Украине после атаки дрона на автобус с детьми
МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу террористической атаки, которая была совершена накануне в Брянской области. В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста. Беларусь также будет добиваться жесткой международной реакции на совершенное преступление
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Безусловно, эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским загранучреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ. Перед дипломатами поставлена задача в приоритетном порядке довести до сведения стран аккредитации, а также международных организаций исчерпывающую информацию о произошедшем 17 июня. Речь идет о целенаправленном ударе украинского боевого беспилотника по гражданскому автобусу, который перевозил белорусских детей. Это не военный объект, не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно усугубляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние.
Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка. Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы. К слову, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уже публично осудил атаки на гражданских лиц. Рассчитываем, что профильные правозащитные институты и государства дадут принципиальную реакцию на этот варварский акт. Оставляем за собой право инициировать отдельные заседания и слушания. Беларусь не позволит, чтобы гибель гражданских лиц и страдания наших детей остались незамеченными".