МИД Беларуси выразил соболезнования близким погибших в аварии в Испании

Беларусь выражает глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате столкновения высокоскоростных поездов в испанской провинции Толедо. С таким заявлением выступил МИД страны, отметив, что информации о наличии граждан Беларуси среди погибших и раненых не поступало.

Белорусское посольство в Испании находится в постоянном контакте с местными властями и продолжает внимательно отслеживать ситуацию.

Всего в результате катастрофы погибло не менее полусотни человек, ранено около 180.

Льянос Оливарес, пресс-секретарь Гражданской гвардии Испании:

"Гражданская гвардия создала несколько пунктов приема для ближайших родственников пострадавших в железнодорожной катастрофе. Основная цель - идентификация пропавших без вести и сбор образцов ДНК для ускорения процесса идентификации. Пункты сбора расположены в командовании Толедо, командовании Кордовы и в Севилье. Поэтому Гражданская гвардия обращается напрямую к ближайшим родственникам с просьбой посетить эти пункты для ускорения процесса идентификации".

Испанский профсоюз железнодорожников требовал проведения проверки железнодорожной линии в провинции Толедо. Предварительно причиной назвали человеческую ошибку, однако в организации призвали не спешить с выводами. Там заявили, что давно добиваются проверки этой железнодорожной линии. По данным профсоюза, ее нынешнее состояние не соответствует объему инвестиций, вложенных в модернизацию.

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