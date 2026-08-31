МИД: белорусов среди пострадавших при ЧП с катамараном в Турции нет

В посольство Беларуси в Турции не поступало информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате ЧП с катамараном у берегов Кипра. Как сообщают в МИД, белорусские дипломаты отслеживают ситуацию в рамках своей компетенции.

Напомним, накануне у берегов Северного Кипра затонул пассажирский паром. На борту находились 267 человек, 8 погибли, судьба еще 18 пассажиров остается неизвестной. Полиция арестовала капитана и всех членов экипажа по обвинению в преступной халатности.

В регионе объявлен трехдневный траур.

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