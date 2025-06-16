3.77 BYN
2.98 BYN
3.44 BYN
МИД проинформировал об эвакуации 23 белорусов из Ирана
Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) благополучно выехали из Исламской Республики Иран. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.
"Искренне благодарны российским коллегам за эффективное взаимодействие и поддержку", - отметили в ведомстве.
Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России.
Посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.
"МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах", - добавили в пресс-службе.