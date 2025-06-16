МИД проинформировал об эвакуации 23 белорусов из Ирана

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Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) благополучно выехали из Исламской Республики Иран. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.

"Искренне благодарны российским коллегам за эффективное взаимодействие и поддержку", - отметили в ведомстве.

Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России.

Посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.