МИД: Беларусь опасается возможных агрессивных действий руководства Польши

Финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты. При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы. Достаточно взять хотя бы закрытие пунктов пропуска на границе в ущерб собственному населению и бизнесу.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси