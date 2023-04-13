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МИД: Беларусь опасается возможных агрессивных действий руководства Польши
В МИД Беларуси отреагировали на заявление главы польского правительства Моравецкого по итогам встречи с вице-президентом США. Напомним, американская сторона пообещала разместить на польской территории несколько тысяч солдат в дополнение к тем, которые уже находятся в Польше. Беларусь публично и на всех уровнях говорит о том, что самым серьезным образом опасается агрессивных действий польского руководства.
Финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты. При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы. Достаточно взять хотя бы закрытие пунктов пропуска на границе в ущерб собственному населению и бизнесу.
Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что недавно Совет Министров Польши принял решение о невыполнении в отношении нашей страны положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Польское правительство совершенно осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности, минирует всю Европу, добавил дипломат.
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