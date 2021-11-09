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МИД: Беларусь предостерегает Польшу от использования любых провокаций
Беларусь заранее предостерегает польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против нашей страны, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении безоружных людей. Об этом заявили в пресс-службе нашего МИД. В ведомстве отметили, что резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничьеявляется прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности.
На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес.
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