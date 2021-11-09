МИД: Беларусь предостерегает Польшу от использования любых провокаций

Беларусь заранее предостерегает польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против нашей страны, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении безоружных людей. Об этом заявили в пресс-службе нашего МИД. В ведомстве отметили, что резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничьеявляется прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности.