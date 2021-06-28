МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС - в условиях введенных санкций и ограничений со стороны Евросоюза выполнение обязательств в рамках данного соглашения становится невозможным. Постоянный представитель нашей страны при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

