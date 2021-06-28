3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС - в условиях введенных санкций и ограничений со стороны Евросоюза выполнение обязательств в рамках данного соглашения становится невозможным. Постоянный представитель нашей страны при ЕС отзывается в Минск для консультаций.
Главе представительства Евросоюза в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП