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МИД Беларуси: американским дипломатам в нашей стране ничего не угрожает
МИД Беларуси ответил на заявление Госдепа США по поводу указаний для семей американских госслужащих. Вашингтон рекомендовал своим работникам покинуть страну из-за "непредсказуемой" ситуации в регионе в связи грядущими учениями Союзного государства.
Маневры пройдут на территории нашей страны. Сейчас идет группировка войск, российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь накануне основной фазы "Союзной решимости".
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси уведомил, что американским дипломатам в нашей стране ничего не угрожает.
Американская сторона не владеет ситуацией в нашем регионе. И в последнее время принимает решения, очень далекие от реальности, без серьезной и объективной оценки истинного положения дел. В их основе лежат сугубо политизированный подход и стремление в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию.
Анатолий Глаз также отметил, что "По многим рейтингам Беларусь гораздо более безопасная и гостеприимная страна, чем США".
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