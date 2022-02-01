МИД Беларуси: американским дипломатам в нашей стране ничего не угрожает

Американская сторона не владеет ситуацией в нашем регионе. И в последнее время принимает решения, очень далекие от реальности, без серьезной и объективной оценки истинного положения дел. В их основе лежат сугубо политизированный подход и стремление в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси