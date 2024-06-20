МИД Беларуси и России представили доклад о ситуации с правами человека за рубежом

Западное лицемерие и двойные стандарты. Министерства иностранных дел Беларуси и России представили первый совместный доклад о ситуации с правами человека в мире. Обзор представлен в отношении более чем 40 стран. Среди них много государств Евросоюза, в том числе соседи Беларуси, а также Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия, Украина. Как отмечается в предисловии, собранные факты наглядно демонстрируют, что для западных "образцовых демократий" в принципе оказались характерны расистские и неоколониальные взгляды, устойчивый рост числа ксенофобских проявлений, всплесков агрессивного национализма, шовинизма и других форм расовой и религиозной нетерпимости. Бездействие же властей ими же оправдывается лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения. При этом одной из самых серьезных проблем остается практика применения так называемых двойных стандартов при оценке тех или иных правозащитных ситуаций.