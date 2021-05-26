МИД Беларуси: людей просто лишают возможности добраться до места назначения

Совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком назвали разворот самолета рейса Минск - Барселона в МИД Беларуси.



Просто поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности. Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ли ответственность - задаются вопросами наши дипломаты.



Всем ведь понятно, что авиапредприятие - коммерческий перевозчик и ничего не нарушал, а к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения.





