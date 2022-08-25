МИД Беларуси о человеконенавистнической риторике Киева

Угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине. В конечном итоге это рождает войны, отметили в МИД Беларуси. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан. К счастью, мы все прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, - отметил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. Именно ему - братскому народу - глава нашего государства пожелал мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.