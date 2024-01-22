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МИД Беларуси объявил конкурс для желающих стать дипломатом
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Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
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Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Экономический кризис отодвинул на второй план тему Украины в повестке предвыборной кампании ФРГ
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МЧС РФ: режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива мазута в Черном море
В Москве предотвратили теракт против главы проекта "Архангел"
Опомнилась: неравнозначный обмен в Столбцовском районе закончился уголовным делом
В Дрогичинском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ сначала на мопеде, затем бегом