МИД Беларуси окажет всевозможную помощь застрявшему молдавскому детскому хору на границе

Любое возможное и необходимое содействие молдавским партнерам готов оказать МИД Беларуси.

Теперь мы знаем главную угрозу литовской государственности! Детский музыкальный коллектив.Белорусская сторона готова оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие.Кстати, в СНГ, а уж тем более в Союзном государстве, такое представить невозможно. Может, стоит задуматься?

Настоящая волна негодования произошедшим поднялась в соцсетях. В интернете множество комментариев в поддержку молдавских граждан, застрявших на границе. Европейские ценности налицо: цивилизованная Европа воюет с детьми.









В МИД Молдовы наконец-то отреагировали на происходящее на литовской границе. Там заявили, что согласно постановлению правительства Литвы о режиме пересечения границы, автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика. А вот сообщения о "национальной угрозе" и "стране-агрессоре" почему-то комментировать не стали.

И, как стало известно, планируется, что уже сегодня вечером дети вылетят домой. Молдавский политик Илан Шор обеспечил билеты участникам ансамбля "Рапсодия". Они должны вылететь самолетом из Минска в Кишинев с пересадкой, так как нынешние власти Молдовы ввели санкции против Беларуси и России.

Напомним, музыкально-хоровая студия "Рапсодия" из Кишинева в столицу приехала на VII Минский международный детский театральный форум "Шаги", который прошел с 25 по 27 марта. Организатор форума - Минский городской исполнительный комитет. В проекте приняли участие театральные коллективы из Беларуси, России, Молдовы, Узбекистана - всего более 150 участников. За три дня на большой и малой сценах столичного Дворца культуры показали 9 спектаклей. Гран-при конкурса получил как раз коллектив из Молдовы. Детский театр авторской песни покорил жюри постановкой "Кадиш" о событиях Великой Отечественной войны.