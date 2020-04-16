МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину

МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать нашим соотечественникам возвращаться на родину. Уже более 6 800 человек благополучно добрались домой. В среду белорусы вернулись из Польши на автобусах. Также был организован транзит из Словении и Хорватии. Рейс Белавиа доставил наших путешественников в Минск из Турции. Помимо этого, завершаются оргмероприятия для вывоза граждан Беларуси из наиболее проблемных регионов, в первую очередь из Индии.