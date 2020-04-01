ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину

МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами

продолжает помогать белорусам, которые находятся за границей, возвращаться на родину. Благополучно добрались домой уже более 5 300 наших граждан. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" продолжает осуществлять полеты в Германию и Великобританию, Испанию, Нидерланды и Швецию. На ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину. В ответ благодарит и МИД Беларуси. Например, британская сторона помогла эвакуировать нашего соотечественника с круизного лайнера, который находился в Бразилии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все