МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину

продолжает помогать белорусам, которые находятся за границей, возвращаться на родину. Благополучно добрались домой уже более 5 300 наших граждан. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" продолжает осуществлять полеты в Германию и Великобританию, Испанию, Нидерланды и Швецию. На ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.