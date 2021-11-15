МИД Беларуси отверг предположения о перевозке беженцев

Белорусский МИД отвергает любые предположения о якобы перевозке беженцев в страну. Более того, как заверили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, в последние месяцы на рейсах "Белавиа" существенно усилен контроль в связи со складывающейся миграционной обстановкой. Ужесточены и визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер.