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МИД Беларуси отверг предположения о перевозке беженцев
Белорусский МИД отвергает любые предположения о якобы перевозке беженцев в страну. Более того, как заверили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, в последние месяцы на рейсах "Белавиа" существенно усилен контроль в связи со складывающейся миграционной обстановкой. Ужесточены и визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер.
В МИД заверили, что и национальный авиаперевозчик "Белавиа", и белорусские госорганы в принципе весьма серьезно относятся к теме миграции. Ведь как страна транзита Беларусь несет существенные издержки. И добавили, что любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу.
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