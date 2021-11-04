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МИД Беларуси ответил на обвинения Варшавы
Провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО. Такое заявление сделали в МИД нашей страны в ответ на обвинения Варшавы о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме. Во внешнеполитическом ведомстве назвали их голословными, поскольку польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны. Делается это с целью отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.
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