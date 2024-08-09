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МИД Беларуси предложил европейским политикам: Приезжайте к нам, посмотрите на ситуацию своими глазами - не пожалеете
Беларусь предлагает Европейскому союзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел в связи с реакцией Европейской службы внешних действий (ЕСВД) на очередную годовщину президентских выборов в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве отметили, что вместо того, чтобы совместно противостоять современным вызовам и угрозам, решать общие практические вопросы на благо всего региона, в отношении Беларуси вводятся беспрецедентные санкции, для белорусских граждан изобретаются все новые и новые барьеры при пересечении границы ЕС, которые препятствуют, прежде всего, контактам между людьми и гуманитарному сотрудничеству.
"Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога. Понимаем, что в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса. К сожалению, они недостаточно свободны в своих решениях и действиях и вынуждены все время оглядываться за океан. Но если бы Брюссель действительно думал о своих гражданах, то находил бы возможности для выстраивания конструктивного взаимодействия с Минском. Равно как и постарался бы предметно изучить реальную ситуацию в нашей стране вместо распространения всевозможных страшилок и фейков. Проблем же нет",
- подчеркнули в МИД.
Тысячи граждан ЕС уже воспользовались предложением белорусской стороны о безвизовом въезде в Республику Беларусь.
"Почему бы европейским политикам не взять пример со своих граждан? Приезжайте в Беларусь, посмотрите на ситуацию своими глазами. Не пожалеете",
- призвали в министерстве.
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