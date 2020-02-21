МИД Беларуси презентует стикеры на родном языке

Специально ко Дню родного языка белорусское дипломатическое ведомство запустило фирменный набор стикеров Министерства иностранных дел Беларуси. По данным Viber, он стал десятым на белорусском языке за всю историю существования компании.



"Прапаную перамовы", "Трэба падумаць, "Консул у дапамогу", "Дамовіліся". Каждый может добавить в переписку ноты белорусской дипломатии. Для пользователей Viber - услуга бесплатная.



