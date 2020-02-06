МИД Беларуси пригласил американского актера в Беловежскую пущу

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выложил в "Инстаграм" фото белорусских денег с изображением белки и лося образца 1992 года.



"К слову, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжайте и посмотрите на них", - такую подпись оставил МИД под снимком актера.



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