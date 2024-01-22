МИД Беларуси принимает поздравления по случаю 105-летия дипломатической службы

Одним из самых ярких событий последних лет стала Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Она подтвердила статус Минска как международной диалоговой площадки. Думаю, что мы эту практику продолжим и в этом, и в последующие годы. Максимально качественно оказывалась помощь гражданам Республики Беларусь за рубежом. За последнее пятилетие консульской службы реализовано беспрецедентное по масштабам и разнообразию географических направлений количество эвакуационных мероприятий из Украины, Афганистана, Судана, Израиля и Турции.

Сергей Алейник