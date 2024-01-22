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МИД Беларуси принимает поздравления по случаю 105-летия дипломатической службы

МИД Беларуси принимает поздравления по случаю 105-летия дипломатической службы

Министерство иностранных дел Беларуси принимает поздравления. История современной дипломатической службы нашей страны пересекла отметку в 105 лет.

На торжественное собрание по случаю празднования в МИД собрались не только его сотрудники, но и те, кто в ответе за обеспечение национальных интересов страны. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович подчеркнул, что пока дипломаты успешно выполняют задачи, поставленные главой государства, военные будут тренироваться только на полигонах. На достигнутые за последние 5 лет результаты указал и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Одним из самых ярких событий последних лет стала Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Она подтвердила статус Минска как международной диалоговой площадки. Думаю, что мы эту практику продолжим и в этом, и в последующие годы. Максимально качественно оказывалась помощь гражданам Республики Беларусь за рубежом. За последнее пятилетие консульской службы реализовано беспрецедентное по масштабам и разнообразию географических направлений количество эвакуационных мероприятий из Украины, Афганистана, Судана, Израиля и Турции.
Сергей Алейник

С профессиональным праздником представителей и ветеранов службы поздравил Президент. Сейчас на всех континентах разворачивается борьба за умы людей, рынки, ресурсы, отметил Александр Лукашенко. И в этих условиях от дипломатов требуется большая ответственность за порученный участок и ориентация на конкретный результат. А особое значение имеют компетентность и патриотизм.

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