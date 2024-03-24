МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье

Министерство иностранных дел Беларуси приспустило флаги в знак скорби по жертвам теракта в России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня флаги у здания МИД Беларуси приспущены. Скорбим вместе с родными и близкими погибших в страшном и бесчеловечном теракте в Подмосковье. Наши мысли и поддержка с братским народом России", - сказали в МИД.