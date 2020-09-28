МИД Беларуси призывает остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе

Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта. МИД нашей страны подтвердил готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах. "Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров (Азербайджан и Армению) прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации", - говорится в заявлении МИД нашей страны.