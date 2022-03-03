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МИД Беларуси призывает Украину дать беспрепятственный проход через границу

Беларусь призывает Украину разрешить людям свободно уехать из зоны конфликта. Об этом накануне заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз. По его словам, закрытие Киевом всех пунктов пропуска на белорусско-украинской границе создает серьезные дополнительные проблемы для находящихся на территории Украины белорусских граждан. С нашей же стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и иностранцев.

Мы призываем украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта. Белорусская сторона искренне надеется, что международные организации помогут оперативно решить данный вопрос. Мы убеждены, что гражданское население не должно становиться мишенью в ходе военных конфликтов. Это прямо противоречит нормам гуманитарного права.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь

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