МИД Беларуси призывает Украину дать беспрепятственный проход через границу

Беларусь призывает Украину разрешить людям свободно уехать из зоны конфликта. Об этом накануне заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз. По его словам, закрытие Киевом всех пунктов пропуска на белорусско-украинской границе создает серьезные дополнительные проблемы для находящихся на территории Украины белорусских граждан. С нашей же стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и иностранцев.