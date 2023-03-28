Размещение ядерного оружия в Беларуси прокомментировал МИД страны

Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности на фоне наращивания потенциала НАТО в соседних странах - МИД страны прокомментировал информацию о размещении тактического ядерного оружия России на территории Беларуси.

В комментарии указано, что военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям никоим образом не противоречат положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия.