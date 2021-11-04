3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МИД Беларуси: провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО
В МИД нашей страны вызвали временного поверенного Польши, ему выразили решительный протест в связи с заявлением Варшавы о нарушении границы вооруженными лицами.
Попытки Польши повышать градус напряженности серьезно настораживают. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве в ответ на обвинения Варшавы о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме. В МИД их назвали голословными, поскольку польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.
МИД Беларуси ответил на обвинения Варшавы
Провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО отметили в МИД. В ведомстве назвали действия Варшавы безответственными, учитывая, что на кону безопасность всего региона.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов