МИД Беларуси: провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО

В МИД нашей страны вызвали временного поверенного Польши, ему выразили решительный протест в связи с заявлением Варшавы о нарушении границы вооруженными лицами.

Попытки Польши повышать градус напряженности серьезно настораживают. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве в ответ на обвинения Варшавы о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме. В МИД их назвали голословными, поскольку польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.