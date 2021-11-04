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МИД Беларуси: провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО

В МИД нашей страны вызвали временного поверенного Польши, ему выразили решительный протест в связи с заявлением Варшавы о нарушении границы вооруженными лицами.

Попытки Польши повышать градус напряженности серьезно настораживают. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве в ответ на обвинения Варшавы о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме. В МИД их назвали голословными, поскольку польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.

МИД Беларуси ответил на обвинения Варшавы

Провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО отметили в МИД. В ведомстве назвали действия Варшавы безответственными, учитывая, что на кону безопасность всего региона.

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