МИД Беларуси рассказал о праздновании Дня Победы белорусскими загранучреждениями

День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений нашей страны, пишет БЕЛТА со ссылкой МИД Беларуси.

Белорусские дипломаты в Австрии почтили память узников нацистских концентрационных лагерей Маутхаузен, Эбензее и Гузен, возложили цветы к памятнику жертвам "Мюльфиртельской охоты". Они также посетили место захоронения уроженца Могилевщины Героя Советского Союза Льва Маневича в г.Линц.

Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков вместе с главами дипломатических миссий возложил венок на мемориале воинской славы в Баку.

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк совместно с председателем Ереванской белорусской общины Армении "Беларусь" Ириной Погосян возложил цветы к памятнику "Они сражались за Родину".

Временный поверенный в делах Беларуси в Бельгии Екатерина Шатохина совместно с дипломатами ряда стран СНГ возложила венки к мемориалу советским гражданам, павшим при освобождении Бельгии, а также к памятнику "Стена расстрелянных" в честь бельгийцев, погибших во время Второй мировой войны.

В Болгарии временный поверенный в делах Беларуси Никита Лешуков совместно с российскими коллегами и представителями болгарской общественности принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве, а также к памятнику Советской армии и к братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович вместе с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана и Сербии возложил венки на площади Свободы в Будапеште к памятнику советским воинам-освободителям. Белорусские дипломаты в Венгрии также почтили память героев Второй мировой войны, возложив цветы к мемориалам в городах Кечкемет и Капошвар.