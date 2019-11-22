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МИД Беларуси рассказал, в какие страны могут отменить визы для белорусских граждан

МИД Беларуси рассказал, в какие страны могут отменить визы для белорусских граждан

На финальной стадии находится процесс введения безвизового режима с ОАЭ, готово к подписанию соглашение с Албанией. Также идут переговоры по упрощению визового режима c Колумбией, Республикой Корея, Парагваем, Уругваем, Чили, Гренадой, Маврикием и Сейшельскими островами.

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