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МИД Беларуси сообщил экстренные телефоны посольства в России

В связи с обстановкой в Ростовской области МИД Беларуси напоминает телефон дежурного посольства Беларуси в России.

Экстренная связь: +7 495 7776644, +7 918 5580181

Находящиеся там граждане Беларуси в случае экстренной ситуации могут обратиться по телефону к руководителю отделения посольства в Ростове-на-Дону.
Напоминаем также телефоны консульских отделов посольства в Москве и Санкт-Петербурге.

Экстренная связь в Москве: +7 495 6247095; в Санкт-Петербурге +7 812 2758130, +7 915 303 65 01

Также посольство нашей страны обращается к белорусам, находящимся на территории Российской Федерации, с просьбой соблюдать спокойствие, не подаваться на информационные вбросы и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

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