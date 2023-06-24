МИД Беларуси сообщил экстренные телефоны посольства в России

В связи с обстановкой в Ростовской области МИД Беларуси напоминает телефон дежурного посольства Беларуси в России.

Экстренная связь: +7 495 7776644, +7 918 5580181

Находящиеся там граждане Беларуси в случае экстренной ситуации могут обратиться по телефону к руководителю отделения посольства в Ростове-на-Дону.

Напоминаем также телефоны консульских отделов посольства в Москве и Санкт-Петербурге.

Экстренная связь в Москве: +7 495 6247095; в Санкт-Петербурге +7 812 2758130, +7 915 303 65 01