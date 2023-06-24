3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МИД Беларуси сообщил экстренные телефоны посольства в России
В связи с обстановкой в Ростовской области МИД Беларуси напоминает телефон дежурного посольства Беларуси в России.
Экстренная связь: +7 495 7776644, +7 918 5580181
Находящиеся там граждане Беларуси в случае экстренной ситуации могут обратиться по телефону к руководителю отделения посольства в Ростове-на-Дону.
Напоминаем также телефоны консульских отделов посольства в Москве и Санкт-Петербурге.
Экстренная связь в Москве: +7 495 6247095; в Санкт-Петербурге +7 812 2758130, +7 915 303 65 01
Также посольство нашей страны обращается к белорусам, находящимся на территории Российской Федерации, с просьбой соблюдать спокойствие, не подаваться на информационные вбросы и пользоваться исключительно официальными источниками информации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все