МИД Беларуси: угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет

Угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП с автобусом с белорусскими туристами в Польше 7 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в двух больницах города Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.

Днем 21 января появилась информация о том, что направлявшийся в Италию автобус из Беларуси попал в ДТП недалеко от населенного пункта Вандзин в Польше. Транспортное средство перевернулось на бок.