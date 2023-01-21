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МИД Беларуси: угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет
Угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.
"По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП с автобусом с белорусскими туристами в Польше 7 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в двух больницах города Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.
Днем 21 января появилась информация о том, что направлявшийся в Италию автобус из Беларуси попал в ДТП недалеко от населенного пункта Вандзин в Польше. Транспортное средство перевернулось на бок.
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