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МИД Беларуси в соцсетях поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом!

Непростым уходящий год выдался и для белорусской дипломатии. Пандемия скорректировала планы в межгосударственных отношениях, а международный диалог ушел в онлайн. МИД Беларуси в соцсетях поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом!

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