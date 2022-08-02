МИД Беларуси: временная деэскалация ситуации в Косово не ведет к решению противоречий

Временная деэскалация ситуации в автономном крае Косово очевидным образом не ведет к долгосрочному решению накопившихся противоречий. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Минск поддерживает переговорные усилия Белграда как единственный способ достижения компромиссов. А также призывает все стороны к отказу от непродуманных и дискриминационных шагов, которые могли бы подорвать хрупкую стабильность во взрывоопасном регионе. Напомним, ранее власти Косово решили перенести дату вступления в силу закона о непризнании сербских документов и автомобильных госномеров с 1 августа на 1 сентября 2022 года.