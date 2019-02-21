МИД Беларуси запустил флешмоб, где сотрудники выбрали любимое родное слово

Ряд мероприятий, посвященных этому дню, прошел сегодня в Национальной библиотеке. Представители дипкорпуса - послы зарубежных государств - прочли отрывки из конституций своих стран на родных языках, поддержав еще одну дату - 25-летие Конституции Беларуси.