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МИД: Белорусская сторона глубоко сопереживает народу братской Кубы в связи с ЧС в Матансасе

МИД: Белорусская сторона глубоко сопереживает народу братской Кубы в связи с ЧС в Матансасе

Белорусская сторона глубоко сопереживает народу братской Кубы в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие удара молнии по нефтехранилищу города Матансас. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского внешнеполитического ведомства.

"Искренне соболезнуем родным и близким погибших в борьбе с огненной стихией, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого происшествия, - говорится в сообщении. - Выражаем полную поддержку действиям властей Кубы, направленным на скорейшее устранение масштабного пожара на данном объекте".

В МИД выразили убежденность, что героический кубинский народ мужественно преодолеет выпавшие на его долю испытания, в том числе заручившись международной поддержкой и помощью своих верных союзников, среди которых Республика Беларусь.

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