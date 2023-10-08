МИД: белорусские граждане пострадали в Израиле от ракетных обстрелов

"В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - заявили в МИД.