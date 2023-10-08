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МИД: белорусские граждане пострадали в Израиле от ракетных обстрелов
Белорусские граждане пострадали в Израиле от ракетных обстрелов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - заявили в МИД.
Всем гражданам Беларуси, находящимся на территории Израиля, рекомендуется строго следовать указаниям службы тыла и местных властей.
Белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население.
"Шокированы поступающей информацией о количестве погибших и раненых в первые сутки конфликта. Выражаем слова сочувствия родным и близким пострадавших", - заявили в ведомстве.
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