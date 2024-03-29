МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" в безопасности продолжает путь домой

К большому сожалению, Европа нам в очередной раз показывает, как она к нам относится, как она относится к нашей стране. Мы для нее никто, и наши дети ей тоже не интересны. Самое смешное, что европейцы до такой степени охамели, что уже издеваются над детьми. Дети - это святое, ради детей мы работаем, живем и стараемся. А эти нелюди просто поиздевались над детьми, которые должны были вернуться домой. Я хочу искренне поблагодарить братскую белорусскую страну и братский белорусский народ, которые приняли детей назад и которые сегодня опекают и дают возможность детям, чтобы немножко отдохнуть. Мы со своей стороны, когда узнали о сложившейся ситуации, сразу предложили детям выписать билеты и даже начали выписывать. Мы всегда были и будем рядом с нашими детьми, потому что работаем и стараемся, чтобы создать их будущее

Илан Шор, молдавский политик и бизнесмен