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МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" в безопасности продолжает путь домой

Спустя двое суток, наконец-то, зашевелились молдавские власти. МИД страны сообщает, что группа детей хоровой студии "Рапсодия" в безопасности продолжает путь домой.

О текущей ситуации на границе рассказал временный поверенный в делах Молдовы в Беларуси.

Ситуация разрешилась положительно. Мы сейчас едем в сторону пункта пропуска, так что в этом плане все хорошо, все дети здоровы. Буквально, наверное, час-полтора на все пограничные дела, и дети смогут поехать домой. Ситуация сегодня решилась оперативно. Благодарность белорусской стороне, которая сегодня оказала помощь и приютила наших детей, накормила, они немножко пришли в себя, потому что были уставшие. Спасибо большое
Николай Мыйня, временный поверенный в делах Молдовы в Беларуси

К слову, к ситуации подключился и молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, предложив свою помощь в покупке авиабилетов. Сложившаяся ситуация показывает истинное отношение Европы к людям. "Это издевательство над детьми", - так прокомментировал молдавский политик.

К большому сожалению, Европа нам в очередной раз показывает, как она к нам относится, как она относится к нашей стране. Мы для нее никто, и наши дети ей тоже не интересны. Самое смешное, что европейцы до такой степени охамели, что уже издеваются над детьми. Дети - это святое, ради детей мы работаем, живем и стараемся. А эти нелюди просто поиздевались над детьми, которые должны были вернуться домой. Я хочу искренне поблагодарить братскую белорусскую страну и братский белорусский народ, которые приняли детей назад и которые сегодня опекают и дают возможность детям, чтобы немножко отдохнуть. Мы со своей стороны, когда узнали о сложившейся ситуации, сразу предложили детям выписать билеты и даже начали выписывать. Мы всегда были и будем рядом с нашими детьми, потому что работаем и стараемся, чтобы создать их будущее
Илан Шор, молдавский политик и бизнесмен

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