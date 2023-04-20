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МИД о ситуации с белорусами в Судане: двоих удалось вывести на территорию посольства России

На мировой карте появилась еще одна горячая точка. Столкновения между суданскими силами быстрого реагирования и регулярной армией продолжаются. Из-за вооруженных столкновений в Судане погибли 198 мирных жителей. В МИД прокомментировали ситуацию с белорусами.

На данный момент в Хартуме находится условно три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие. Двоих удалось вывестина территорию посольства России, которое оказывает нам всевозможное содействие. Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании "БелКанто" из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно. Ситуация пока остается сложной.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Анатолий Глаз заверил, что посольство Беларуси в Египте продолжит оказывать всяческое содействие соотечественникам.

Фото: БЕЛТА

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