МИД о ситуации с белорусами в Судане: двоих удалось вывести на территорию посольства России

На данный момент в Хартуме находится условно три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие. Двоих удалось вывестина территорию посольства России, которое оказывает нам всевозможное содействие. Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании "БелКанто" из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно. Ситуация пока остается сложной.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси