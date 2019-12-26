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МИД подтвердил факт задержания двух граждан Беларуси в Непале

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило факт задержания в столичном аэропорту Непала двух белорусских граждан по подозрению в перевозке наркотиков. Если в суде будет доказана вина задержанных за контрабанду, им может грозить пожизненный срок.
По данным СМИ, белорусские граждане намеревались вылететь из Катманду в Гонконг, но были задержаны вместе с двумя гражданами Боливии. Запрещенные вещества были найдены в подкладке их зимних курток.

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