МИД подтвердил факт задержания двух граждан Беларуси в Непале

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило факт задержания в столичном аэропорту Непала двух белорусских граждан по подозрению в перевозке наркотиков. Если в суде будет доказана вина задержанных за контрабанду, им может грозить пожизненный срок.

По данным СМИ, белорусские граждане намеревались вылететь из Катманду в Гонконг, но были задержаны вместе с двумя гражданами Боливии. Запрещенные вещества были найдены в подкладке их зимних курток.



