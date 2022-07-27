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Унесло в море - МИД подтвердил информацию о гибели белоруса в Батуми

Унесло в море - МИД подтвердил информацию о гибели белоруса в Батуми

Посольство Беларуси в Грузии 26 июля получило подтверждение гибели белорусского гражданина в Батуми. Об этом корреспонденту БелТА сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

На днях в СМИ появилась информация, что в Батуми белоруса унесло в море. Белорусское посольство установило взаимодействие и поддерживало контакт с соответствующими компетентными органами Батуми. Грузинские службы активно вели поисковые работы.

"Посольством Беларуси в Грузии еще вчера получено подтверждение гибели белорусского гражданина в Батуми. Посольство находится в контакте с близкими погибшего, оказывает им все необходимое содействие в решении вопросов по его возвращению на родину", - сказал Анатолий Глаз.

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