Унесло в море - МИД подтвердил информацию о гибели белоруса в Батуми

Посольство Беларуси в Грузии 26 июля получило подтверждение гибели белорусского гражданина в Батуми. Об этом корреспонденту БелТА сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

На днях в СМИ появилась информация, что в Батуми белоруса унесло в море. Белорусское посольство установило взаимодействие и поддерживало контакт с соответствующими компетентными органами Батуми. Грузинские службы активно вели поисковые работы.