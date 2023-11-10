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МИД подтвердил информацию о смерти белоруса в Нидерландах
Министерство иностранных дел подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о смерти в Нидерландах белорусского гражданина, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию о смерти в Нидерландах белорусского гражданина. Посольство Беларуси уже более двух недель находится в постоянном контакте по данной теме с правоохранительными органами страны пребывания, семьей погибшего, оказывается все необходимое консульско-правовое содействие", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве. Здесь также выразили соболезнования родным и близким погибшего белоруса.
По сообщениям СМИ, водитель, работавший в литовской транспортной компании Finėjas, следовал по маршруту из Южной Европы в Нидерланды, куда он должен был доставить груз. Но вечером 21 октября молодого человека нашли мертвым на стоянке около границы с Бельгией, где он остановился на отдых. Погибшим оказался гражданин Беларуси, его зарезали ножом. Полиция Нидерландов разыскивает причастных к преступлению.
Фото: БЕЛТА
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