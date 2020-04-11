МИД помог вернуться на родину более 6,5 тысячи белорусов

МИД нашей страны продолжает оказывать помощь гражданам Беларуси, возвращающимся из-за рубежа. На текущий момент на родину вернулись более 6 с половиной тысяч белорусов. В частности, 80 человекиз Польши на автобусах, 16 - из Германии регулярными рейсами Белавиа. Также при консультативном содействии белорусских дипломатов из Литвы в Беларусь вернулись35 рабочих. Продолжает улучшаться ситуация и по Индонезии. Ведется поиск путей отправки наших граждан из Черногории, Индии, Вьетнама, Шри-Ланки и Таиланда.



