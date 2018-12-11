МИД предлагает продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней

Об этом сегодня заявлено на круглом столе в Палатепредставителей. Сейчас срок пребывания без учета в органах внутренних дел составляет всего 5 дней. Отметим,за 9 месяцев этого года в Беларусьвъехало более трех с половиной миллионов иностранных граждан, из них побезвизовому режиму около 180 000.