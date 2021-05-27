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МИД: Разворот самолета - вопиющее нарушение норм международного права
Совершенно вопиющий факт, безнравственный поступок и фактически воздушное пиратство. Так накануне назвали в МИД Беларуси инцидент с разворотом европейцами пассажирского самолета Минск - Барселона. Большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. Вероятно Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих земляков и тем более граждан Беларуси не сильно заботят. Еще в МИД напомнили: каждое лето в Испанию по программам оздоровления рейсами Белавиа прилетало около тысячи детей.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:Хотел бы обратить внимание на нравственный аспект. Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик в принципе ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы.
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