МИД: Разворот самолета - вопиющее нарушение норм международного права

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: Хотел бы обратить внимание на нравственный аспект. Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик в принципе ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы.