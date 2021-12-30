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МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше

МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше

Признания попросившего убежища в Беларуси польского военнослужащего Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше. Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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