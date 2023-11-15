По поручению Александра Лукашенко из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей

Поручение главы государства выполнено. Из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей. Как сообщает МИД, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из зоны конфликта.



К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину.