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По поручению Александра Лукашенко из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей
Поручение главы государства выполнено. Из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей. Как сообщает МИД, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из зоны конфликта.
К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину.
6 ноября была произведена эвакуация белорусов из Израиля
Напомним, что 6 ноября белорусская сторона обеспечила эвакуацию из Израиля 117 наших соотечественников. Возможность покинуть страну, которая ведет активные боевые действия, получили все желающие. Главным препятствием эвакуационным мероприятиям был запрет на полеты нашей авиации, введенный Евросоюзом (воздушная дорога в Израиль стала в несколько раз длиннее).
Несмотря на многочисленные трудности, Белавиа удалось организовать вывозной рейс. Наши соотечественники ступили, наконец, на родную землю и впервые за без малого месяц ощутили себя в полной безопасности.
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