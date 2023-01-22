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МИД: Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Польше белорусских туристов нет

Угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет. Об этом сообщает МИД Беларуси.

По имеющейся информации, в результате ДТП с автобусом с нашими гражданами семь человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в двух больницах Люблина.

Авария произошла 21 января. Автобус, который направлялся из Беларуси в Италию, перевернулся недалеко от польского населенного пункта Вандзин.

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