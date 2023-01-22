МИД: Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Польше белорусских туристов нет

Угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет. Об этом сообщает МИД Беларуси.

По имеющейся информации, в результате ДТП с автобусом с нашими гражданами семь человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в двух больницах Люблина.