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МИД: в столице Судана находятся десять белорусов, посольство с ними на связи
Еще одна горячая точка на карте мира. Число мирных жителей, погибших из-за вооруженных столкновений в Судане, выросло до 198.
В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию с белорусами в Судане. Пресс-секретарь ведомства заверил, что на данный момент в Хартуме находится 3 группы наших граждан, всего10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи.
Фото:БЕЛТА
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