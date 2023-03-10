МИД: Возведение Польшей забора на границе с Беларусью ставит под угрозу существование европейского зубра

Действия Польши по возведению забора на границе с Беларусью повторно ставят под угрозу существование европейского зубра. Такую информацию озвучили в Министерстве иностранных дел Беларуси, пишет БелТА.

В этом году исполняется 100 лет восстановлению европейского зубра как вида - решение об этом было принято в 1923 году в Париже на I Международном конгрессе по охране природы. На тот момент во всем мире оставались лишь 52 чистокровных европейских зубра - они и стали основателями всего современного поголовья. В 1929 году начались работы по возрождению популяции зубров в Беловежской пуще.

"Сейчас Беларусь находится на первом месте в мире по количеству вольно живущих зубров. В Беловежской пуще, по учетам 2022 года, обитают порядка 1400 особей. Действия Польши по возведению забора на границе с Беларусью повторно ставят под угрозу существование европейского зубра. Искусственное заграждение неминуемо приведет к изоляции популяционных группировок и обеднению генофонда зубров как наиболее генетически уязвимого вида", - подчеркнули в МИД.

После исчезновения в дикой природе и искусственного восстановления генетическое разнообразие беловежской популяции зубра и так очень низкое, забор создает дополнительную угрозу, обратили внимание в министерстве.

Как отметил представитель польского офиса Всемирного фонда дикой природы Томаш Пецольд-Кнежевич, "возвращение колючей проволоки является фактором, который может свести на нет усилия по защите природы, предпринятые в течение последних 30 лет".

Европейские ученые-биологи также не остаются в стороне от проблемы. "В качестве барьера стена приведет к изоляции местообитаний в западной и восточной частях Беловежской пущи, что предотвратит перемещение многих видов животных и поток их генов", - заметили они в открытом письме.